TOKYO 2020 | Busenaz şampiyon oldu, ilk demecini verdi: O madalya geldi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:08

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olurken müsabaka sonrası TRT mikrofonlarına, "O madalya gelecek dedim geldi. Tüm Türkiye'ye tüm Türk kadınlarına armağan olsun. İstiklal marşı okunurken kendimi tutamadım ağladım. Çocukluk hayalim şimdi avuçlarımdaCumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum. Rahmetli dedem, 'Ben göremem git kazan' dedi. Eminim bizi gördü" dedi.

Altın madalyayı kazanan Busenaz, "Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut... Bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller... Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez ringe çıkan Trabzonsporlu boksör Busenaz Sürmeneli, finale kadar tüm rakiplerini 5-0 mağlup etti. İlk turu bay geçen Sürmeneli; 2'nci turda Polonyalı Karolina Koszewska, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko, yarı finalde ise Hindistandanlı Lovlina Borgohain'i 5-0 yenerek finale yükseldi. Sürmeneli, finale kadar rakipleri karşısında hiç raunt kaybetmedi.