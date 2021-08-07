TOKYO 2020 | Busenaz şampiyon oldu, ilk demecini verdi: O madalya geldi
Busenaz TRT mikrofonlarına, "O madalya gelecek dedim geldi. Tüm Türkiye'ye tüm Türk kadınlarına armağan olsun" dedi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk spor tarihinde kadın boksunda olimpiyat altın madalyası kazanan ilk sporcu olurken müsabaka sonrası TRT mikrofonlarına, "O madalya gelecek dedim geldi. Tüm Türkiye'ye tüm Türk kadınlarına armağan olsun. İstiklal marşı okunurken kendimi tutamadım ağladım. Çocukluk hayalim şimdi avuçlarımdaCumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum. Rahmetli dedem, 'Ben göremem git kazan' dedi. Eminim bizi gördü" dedi.
Altın madalyayı kazanan Busenaz, "Bir yumruğum fedakarlık, bir yumruğum umut... Bir yumruğum geçmişte verdiğim emekler, bir yumruğum gelecek için kurduğum hayaller... Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum" ifadelerini kullandı.
Olimpiyat oyunlarında ilk kez ringe çıkan Trabzonsporlu boksör Busenaz Sürmeneli, finale kadar tüm rakiplerini 5-0 mağlup etti. İlk turu bay geçen Sürmeneli; 2'nci turda Polonyalı Karolina Koszewska, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko, yarı finalde ise Hindistandanlı Lovlina Borgohain'i 5-0 yenerek finale yükseldi. Sürmeneli, finale kadar rakipleri karşısında hiç raunt kaybetmedi.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Afgan göçmenler arasında neden kadın ve çocuk yok?
- Nasuh Mahruki'den flaş orman yangını iddiası
- Orman aynı akşam kül oldu
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Yargıtay açıkladı! İşte en çok artan ve azalan partiler
- İlk ifadesi ortaya çıktı