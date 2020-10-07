George Floyd'un ölümüne neden olan polis serbest bırakıldı
George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin, serbest bırakıldı.
George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin'in, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
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