George Floyd'un ölümüne neden olan polis serbest bırakıldı

George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin, serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 20:48
George Floyd'un ölümüne neden olan polis serbest bırakıldı
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George Floyd'un ölümüne neden olan polis Derek Chauvin'in, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.


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