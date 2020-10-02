George R. R. Martin, 'Game of Thrones' dizisinde en sevmediği sahneyi açıkladı
"Game of Thrones" kitaplarının yazarı George R. R. Martin, 8 sezon boyunca devam eden dizide en sevmediği sahneyi açıkladı. Martin, söz konusu sahnenin ilk sezonda bütçe yetersizliği nedeniyle istediği gibi olmadığını söyledi.
"Game of Thrones" dizisinin uyarlandığı kitapları yazan George R.R. Martin, dizide en beğenmediği sahneyi açıkladı.
Martin, yaptığı açıklamada en az sevdiği sahnenin ilk sezonda olduğunu söyledi.
2011 yılında yayımlanan ilk sezonda, o döneme göre çok yüksek (bölüm başına 6 milyon dolar) bir bütçeyle çekilen dizinin yine de kitapların fantastik vizyonunu sahneleyecek kadar büyük bir bütçeye sahip olmadığını düşünen Martin, bu sebeple Kral Robert’ın ava çıkıp yaralanarak hayatını kaybettiği sahnenin fazlasıyla yetersiz olduğunu düşünüyor.
"Bütçe açısından gerçekten kötü olduğumuz yer, tüm şovda, sekiz sezonun tamamında en az sevdiğim sahne oldu: Kral Robert’ın ava çıktığı sahne" diyen Martin şu ifadeleri kullandı:
"Sahnede, ormanda mızrakla yürüyen dört adam var. Kitaplarda Robert ava çıkar, bir yaban domuzu tarafından boğulduğu haberini alırız, onu geri getirirler ve ölür. Bu yüzden asla bir “av sahnesi” yapmadım. Ama kraliyet av partisinin nasıl olduğunu biliyordum. 100 kişi olmalıydı. Büyük çadırlar bulunurdu, köpekler olurdu, boynuzlar üflenirdi. Bir kral böyle avlanır! Bir yaban domuzu ile tanışmayı ümit eden 3 arkadaşın elinde mızrakla ormanda yürümeyecekti. Bu noktada atlara, köpeklere veya çardaklara paramız yetmiyordu."
George R. R. Martin'in bahsettiği sahneden bir bölüm:
Kaynak: Webtekno.com
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