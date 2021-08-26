Gerard Pique, Ligue 1’in yayın haklarını satın aldı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 10:01

ESPN’de yer alan haberde, Gerard Pique’nin sahibi olduğu Kosmos'un İspanya’da yayın yapan Enjoy TV ile birlikte Ligue 1'in İspanya yayın haklarını 3 yıllığına satın aldığı ifade edildi.

Haberde, Kosmos’un Copa America’nın yayın haklarını da geçtiğimiz aylarda satın aldığı ve turnuvanın finali Twitch üzerinden ücretsiz olarak yayınladığı belirtildi.

Kosmos’un başka bir yayıncı kuruluşa alt lisans vererek maçları yayınlatacağı kaydedildi.



MESSİ’NİN İLK MAÇI ÜCRETSİZ

Barcelona’dan ayrılarak Paris Saint Germain’e transfer olan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk maçına henüz çıkmadı.

Arjantinli yıldızın bu hafta sonu Reims’e karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenirken, bu karşılaşmanın Copa America finalinde olduğu gibi İspanya’da ücretsiz yayınlanacağı ifade edildi.