Gerçek bir halk kahramanı, Emrula!

16 Eylül 2021 Perşembe, 00:02

Geçtiğimiz yıl 87 yaşında yaşama veda eden Batumlu usta tarihçi, yazar, halkbilim uzmanı Ramaz Sürmanizde’nin belgesel romanı Emrula - Bir İsyanın Romanı’nın çevirisi, Surmanidze ile Batum’da yüksek lisansını yaparken tanışan Rıdvan Atan’a, editörlüğü Kevser Ruhi’ye, kapak tasarımı ise Selçuk Demirel’e ait.

Nisan 2019’da, Giorgi Kazbegi’nin Bir Rus Generalinin Günlükleri - Türkiye Gürcistan’ında Üç Ay kitabı da yine Atan ve Ruhi tarafından yayıma hazırlanarak Doruk Yayınları’nca okurlarla buluşturulmuştu.

Aynı yıl Türkçe ve Gürcüce yayımlanan inceleme kitabı Mustafa Yakut - Guram Himşiaşvili ise Ramaz Surmanidze’nin sağlığında dilimize çevrilen son çalışması olmuştu.

OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDA; ŞAVŞAT, BORÇKA, ARDANUÇ

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ve sonrasında, bugünkü Artvin’in Şavşat, Borçka ve Ardanuç ilçelerini içine alan bölgede, egemenlik el değiştirdiğinde, sınırlar yeniden belirlenmektedir.

Yöneticilerin zorbalığına karşı başkaldıran genç Emrula ve başlangıçtaki 30 kişilik ekibi, sonrasında giderek büyüyen bir halk hareketine dönüşecek ve Emrula, Gürcistan Özgürlük Hareketi’nin korkusuz lideri olarak tarihe geçecektir.

Özgün kişilikleriyle gerçek bir halk başkaldırısının ve yiğitliklerinin olağanüstü mücadelesinin serimlendiği Emrula, tarihte var olmuş, çeşitli yazı, haber ve efsanelere konu olmuş, gerçek bir yaşam öyküsü.

Acara-Şavşat’taki Osmanlı egemenliğinin son yılları, o yıllardaki halkın durumu ile bu yörenin özgürleşme çabalarının ilk dönemlerinin konu edildiği romanda, Güney Gürcistan’ın iki imparatorluk arasındaki durumuna ilişkin tarihi de gözler önüne seriliyor.

Romanın çevirmeni Rıdvan Atan, kaleme aldığı ön sözde yazarı, yapıtı ve kahramanı Emrula’yı “güzellik ve özgürlüğün estetik değerini doğada arayan bir eko-anarşist” olarak niteliyor.

Emrula - Bir İsyanın Öyküsü, okuyuculara önemle önerilebilecek sıra dışı ve gerçekçi bir yakın tarih romanı.