Gerçek 'Rapunzel' Almanya’da bulundu: 16 yaşından beri saçını uzatıyor
Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaşayan Stefanie Classen (31), 16 yaşından beri saçını uzatıyor. Sosyal medyada iki binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarını 2 metre uzunluğa ulaşana kadar kesmeyeceğini ifade etti.
Ünlü masallardan Rapunzel’in gerçek hali, Almanya’nın Düsseldorf kentinde ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Stefanie Classen adlı 31 yaşındaki kadın, 15 yıldır saçlarını kesmiyor.
Sosyal medyada 2 binden fazla takipçisi olan Classen, saçlarıyla ilgili gelişmeleri ve görüntüleri de hayranlarıyla paylaşıyor.
"SAÇLARIM UZUNKEN DAHA GÜZEL HİSSEDİYORUM"
Yerel medyaya konuşan Classen, "16 yaşına girdiğimde saçlarımı kestirmeme kararı aldım. Uzun saçlı olmayı her zaman güzel olmakla ilişkilendiriyorum. Şu anda saçlarım bileklerime kadar geliyor. Erkek arkadaşım Ralph ise fotoğraflarımı çekiyor. Küçükken ailem saçlarım omuzlarıma kadar geldiğinde kestiriyordu. Yetişkin olduğumda ise uzatmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
"SAÇLARIM 2 METRE OLANA KADAR KESTİRMEYECEĞİM"
Kendisine bir hedef belirlediğini ifade eden Classen, "2022’ye kadar saçlarımın 2 metre olacağını düşünüyorum. O kadar uzadığını görmek eğlenceli olacak. Sanırım bu hedefimi gerçekleştirdikten sonra kuaföre giderek ayak hizama kadar kestirebilirim. Bundan sonra da uzunlukta tutmaya devam ederim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış
Video Haberler
- Bu tuzağa düşmeyin! Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
- Antalya'da takdir toplayan görüntüler
- Azerbaycanlı spiker haberi gözyaşlarıyla duyurdu
- Muhabir canlı yayında soyuldu
- Yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklama!
- Korkunç an kamerada! Timsah saldırısında öldü
- İzmir'de büyük utanç! Kadına şiddeti izlediler
- İsmail Saymaz canlı yayında anket açıkladı
- Canlı yayında Adil Gür ve Kemal Öztürk birbirine girdi
- Muavinden çocuğa cinsel saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış