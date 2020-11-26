"Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı" iddiası

26 Kasım 2020 Perşembe, 12:32

Sağlık Bakanlığı'nın 28 bin 351 vaka sayısı açıklamasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Muhalefet ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi meslek örgütleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki göstererek, "istifa" çağrısı yaptı.

“AŞI ALMAK İÇİN AÇIKLADILAR” İDDİASI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DSÖ’nün aşı politikasına dikkat çekti. Kutlu, “Bütün yaz Covid-19’dan kavrulduk. Kimse vaka sayısını açıklamadı. Şimdi vaka sayılarının gerçeğe yakın açıklanması acaba DSÖ’nün yüksek vakalara sahip ülkelere aşı önceliği tanınacağına dair açıklamalarıyla ilişkili olabilir mi?” dedi.

Son olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Barış Yarkadaş da Sağlık Bakanlığı'nın gerçek vaka sayılarını açıklamasının nedeni olarak Dünya Sağlık Örgütü'nünün (DSÖ) açıklamasına dikkat çekti. DSÖ'nün, "Aşıları olgu sayısına göre dağıtacağız" şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Yarkadaş, şu açıklamalarda bulundu:

"İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ve Türk Tabipleri Birliği, yalanın perdesini yırttı! İBB ve İTO gerçek sayıları açıkladı. DSÖ ise "Aşıları olgu sayısına göre dağıtacağız" deyince, Sağlık Bakanlığı gerçeğe yakın sayıları açıklamak zorunda kaldı. Yalan söylediniz, istifa edin!"

AKP-MHP İKTİDARININ YALANLARI"

"İktidarın 100 bine yakın üyesi olan Türk Tabipleri Birliği'ni "terörist" ilan etmesinin altında yatan sebep de buydu. Çünkü meslek onuruna sahip doktorlar hep gerçeği söyledi ve halkı uyardı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı ise AKP-MHP iktidarının yalanlarını tarihe gömdü!"