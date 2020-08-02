02 Ağustos 2020 Pazar, 00:20

Sıfırı kim keşfetti? Neden dakikada 60 saniye var? Sonsuz ne kadar büyük? Birbirine paralel çizgiler nerede kesişirler? Ve bir kelebeğin kanat çırpışı gerçekten de dünyanın diğer ucunda fırtınaya sebep olabilir mi?

Artık okuldayken matematikte ne kadar kötü olduğunuzdan matah bir şeymiş gibi bahsetmekten sıkıldıysanız, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Matematik Fikri büyüleyici bir evrene giriş için harika bir fırsat.

Profesör Tony Crilly, Roma rakamlarından Fermat teoremine; oyun kuramından sihirli karelere uzanıyor; sudoku, şifre kırma, piyango ya da birleşik faiz hesabının arkasındaki temel mantığı anlatıyor; kalkülüs, istatistik ve cebirin olur da istersek gerçek hayatta nasıl işimize yarayabildiğini ortaya koyuyor.

Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Matematik Fikri / Tony Crilly / Çeviren: Cem Duran / Domingo Yayınevi / 208 s.