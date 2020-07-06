Geri dönüşler başladı, 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu oluştu

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 01:36

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, tekrar evlerine dönmeye başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğu oluştu.

Saat 20.00 itibari ile oluşan trafik gece geç saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı.