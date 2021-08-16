Geri dönüyor: Flash TV’den sürpriz transfer atağı!
Eğlence ve şov kanalı Flash TV, 2019 yılında 28 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştı. Şimdiyse ekranlara geri dönmek için hazırlanıyor. Bir dönemin en çok ses getiren kanalın anlaştığı öne sürülen isimler ise sosyal medyada gündem oldu.
Bir dönemin fenomen TV kanalı Flash TV geri dönüyor. Kanalın sahibi Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ, Mart 2019 tarihinde 28 yıllık yayınını 'İdari, siyasi ve mali baskıları' gerekçe göstererek sonlandırmak zorunda kalmıştı.
Göktuğ, bu kez iddialı bir yayın anlayışı için hazırlıklara başlamış durumda. Göktuğ, eğlence ve şov kanalı tarzından sıyrılıp, muhalif bir yayın anlayışı içinde farklı ve özel işlere imza atmak istiyor.
UĞUR DÜNDAR DÜŞÜNÜYOR
Yeni oluşacak yapılanmanın başında ise televizyoncu Hakan Aygün yer alıyor. Aygün’ün sektördeki birçok usta isme teklif götürdüğü öne sürülüyor. Bu isimlerden belki de en çok ses getirecek olanı ise duayen televizyoncu Uğur Dündar. Dündar’ın Ana Haber sunuculuğunun yanısıra Arena programını yapması konusundaki teklifi düşünmek için zaman istediği gelen bilgiler arasında.
Hakan Aygün’ün Uğur Dündar konusunda son ana kadar bekleyeceği ama öncelikle güçlü bir haber merkezi kurmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
TRANSFER AÇIKLANDI
Medyaradar'ın haberine göre, ekim ayında yayın hayatına başlamayı planlayan kanalın ilk transferi de açıklandı. Korkusuz gazetesinin köşe yazarı Can Ataklı Flash TV ile anlaştı. Tele1’de yayımlanan programı geçtiğimiz Ağustos ayında sona eren Ataklı, yeni yayın döneminde Flash TV’de olacak.
HAKAN AYGÜN AMERİKA YOLCUSU
Flash TV'nin sahibi Ömer Ziya Göktuğ'un, İstanbul-Beyoğlu’ndaki binada tadilat işlerini yürütürken, Hakan Aygün’ü de dünyadaki yeni trendleri takip etmesi ve bir takım proje alımları için ABD’ye göndereceği öne sürüldü.
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