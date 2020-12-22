GESTAŞ, deniz taşımacılığında ‘örnek olma’ iddiasıyla kuruldu, bütçesi yurtdışı gezilerine harcandı

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Sayıştay’ın, Çanakkale İl Özel İdaresi GESTAŞ 2019 raporuna göre, 2006’da “Türkiye’de ve dünyada deniz taşımacılığı yapan kuruluşlar arasında örnek bir şirket olma” vizyonuyla kurulan kurumun bütçesi, resmi gün ve bayramlarda yapılacak etkinliklerin masraflarının karşılanması ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetinin katıldığı yurtdışı fuarlarda ulaşım ile konaklama gibi giderlerin karşılanması için kullanıldı.

Sayıştay’ın istediği mali tablo, defter ve bilgileri vermeyen kurum, işçilerinin yıllık ücretli izinlerini de eksik kullandırdı.

Sayıştay’ın Çanakkale İl Özel İdaresi GESTAŞ 2019 raporuna göre şirketin bütçesi, yönetim kurulu kararıyla amacı dışında kullanıldı.

Raporlara göre bütçe, “resmi gün ve bayramlarda yapılacak etkinliklerin masraflarının karşılanması ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetinin İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa’da yapılan fuarlara gönderilmesi sonucu pasaport, vize, ulaşım, konaklama gibi giderlerinin karşılanması” amacıyla harcandı.

Sayıştay, “GESTAŞ A.Ş’nin, ana faaliyet konusu olan deniz yoluyla her türlü deniz araçları ile toplu ulaşım, yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerine ağırlık vererek, ticari hayatını devam ettirmesi gerektiği düşünülmektedir” uyarısında bulundu.

BELGELERİNİ GÖNDERMEMİŞ

Raporda yer alan bir diğer bulguya göre GESTAŞ, Sayıştay Başkanlığı’na göndermesi gereken “defter, mali tablo, belge ve bilgileri” de göndermedi. Konu hakkında şirkete uyarıda bulunan Sayıştay, raporunda kurumun, işçilere yıllık izinlerini düzenli bir şekilde kullandırmadığını, işçilerin geçmiş yıllardan devreden izinleri olduğunu ve bazı işçilerin 161 güne ulaşan kullanılmayan ücretli yıllık izninin bulunduğunu tespit etti.

Konuya ilişkin, “Kamu idaresi tarafından; işçilerin anayasal olan dinlenme ve yıllık ücretli izin haklarının düzenli bir şekilde kullanmasının sağlanması ve böylece kamu idaresinin kullanılmayan yıllık ücretli izinler nedeniyle borç yükü altına girmesinin önüne geçilmelidir” denildi.