Getir, 300 milyon dolar daha yatırım aldı

26 Mart 2021 Cuma, 15:06

Yaklaşık 5.5 yılda unicorn olarak adlandırılan milyar dolar üzeri değerlemeye ulaşan Getir'in kurucusu Nazım Salur, şirketin yeni yatırım ile bu yıl içinde Almanya, Fransa ve Hollanda'da da faaliyete geçeceğini söyledi.

Salur düzenlenen basın toplantısında sermaye artırımından sonra kurucu beş ortağın hisse oranının %60'ın üzerinde kaldığını, yeni kaynağın ise Sequioa Capital ve Tiger başta olmak üzere mevcut ortaklardan geldiğini söyledi.

Ocak ayında 128 milyon dolar yatırım alan Getir ilk yurtdışı operasyonlarına iki ay önce Londra ile başladı.