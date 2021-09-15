Getir bir Avrupa ülkesinde daha hizmet vermeye başladı
Avrupa’da büyümesini sürdüren Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa’nın ardından Barselona ve Madrid’de hizmet vermeye başlayarak İspanya pazarına giriş yaptığını duyurdu.
Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye’de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, global büyüme yolculuğuna devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek İspanya merkezli market teslimat uygulaması BLOK’u bünyesine katan Getir, İspanya’daki hizmetine Barcelona ve Madrid ile başladı.
“YENİ ŞEHİRLERE YAYILMAYI PLANLIYOR”
İki ay gibi kısa bir sürede ürün portföyü ve tedarik zincirini genişletip, 19 depo açarak İspanya’da geniş bir bölgede hizmet vermeye başlayan Getir, kısa zamanda yeni şehirlere de yayılmayı planlıyor.
Getir, 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde bir değerlemeye ulaştı. Şu anda İngiltere’de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve Southampton’da, Hollanda’da Amsterdam’da, Almanya’da Berlin’de ve Fransa’da Paris’te hizmet veren Getir, öncüsü olduğu iş modelinin standartlarını yeni giriş yaptığı ülke ve şehirlerde de belirlemeyi hedefliyor.
Global marka olma yolunda ilerlemeye devam eden Getir’in bir sonraki hedefinin İtalya ve Portekiz olduğu bildirildi. Yılın son çeyreğinde Amerika pazarına girmeyi planlayan Getir, böylece 1 yıl içinde yurt dışında 9 ülkede hizmete başlamış olacak.
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