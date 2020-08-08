Getir'den "tacize müdahale eden çalışan işten atıldı" iddialarına yanıt

Sipariş uygulaması Getir, bir kadına yapılan tacize müdahale ettiği için işine son verildiği belirtilen kurye Doğan Kaya ile ilgili olarak açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 07:55
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Sosyal medyada, sipariş uygulaması Getir'in Doğan Kaya isimli çalışanını tacize göz yummayıp bir kadına destek olduğu ve tacizi engellediği için  işten atıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada çağrıların büyümesinin ardından açıklama yapan Getir firması, Kaya’nın “Kendi adaletini sağladığını” ve “Engelli kartı olan yaşlı birine şiddet uyguladığını” söyledi.

Kaya’nın tüm haklarının verildiği belirtilen açıklamada, “Olay yerine çok yakın bir yerde olan polislere haber vermek yerine kendi adaletini sağlamak adına şiddete başvurulmasını tasvip etmemiz mümkün değildir” denildi.

Getir'in açıklaması şöyle:


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