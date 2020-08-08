Getir'den "tacize müdahale eden çalışan işten atıldı" iddialarına yanıt

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 07:55

Sosyal medyada, sipariş uygulaması Getir'in Doğan Kaya isimli çalışanını tacize göz yummayıp bir kadına destek olduğu ve tacizi engellediği için işten atıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada çağrıların büyümesinin ardından açıklama yapan Getir firması, Kaya’nın “Kendi adaletini sağladığını” ve “Engelli kartı olan yaşlı birine şiddet uyguladığını” söyledi.

Kaya’nın tüm haklarının verildiği belirtilen açıklamada, “Olay yerine çok yakın bir yerde olan polislere haber vermek yerine kendi adaletini sağlamak adına şiddete başvurulmasını tasvip etmemiz mümkün değildir” denildi.

Getir'in açıklaması şöyle: