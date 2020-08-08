Getir'den "tacize müdahale eden çalışan işten atıldı" iddialarına yanıt
Sipariş uygulaması Getir, bir kadına yapılan tacize müdahale ettiği için işine son verildiği belirtilen kurye Doğan Kaya ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Sosyal medyada, sipariş uygulaması Getir'in Doğan Kaya isimli çalışanını tacize göz yummayıp bir kadına destek olduğu ve tacizi engellediği için işten atıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada çağrıların büyümesinin ardından açıklama yapan Getir firması, Kaya’nın “Kendi adaletini sağladığını” ve “Engelli kartı olan yaşlı birine şiddet uyguladığını” söyledi.
Kaya’nın tüm haklarının verildiği belirtilen açıklamada, “Olay yerine çok yakın bir yerde olan polislere haber vermek yerine kendi adaletini sağlamak adına şiddete başvurulmasını tasvip etmemiz mümkün değildir” denildi.
Getir'in açıklaması şöyle:
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan Berat Albayrak çıkışı
- Kırdığı kameraya böyle yakalandı!
- 23 yaşındaki genç kadına markette dehşeti yaşattı
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar