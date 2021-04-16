Gezi Direnişi sırasında bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya, "Dosyamı kapatmak istiyorlar"

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Sarıkaya, “Biz sokakta mücadele verdik ama biz asıl yargıyla mücadele ediyormuşuz. Saçma bir rapor düzenlemişler. 5 ay içinde yeni bir tanık, delil sunamazsam dosyamı kapatacaklar” dedi.

Sarıkaya’yı vuran polislerin tespiti için olay yeri görüntüleri savcılık tarafından bilirkişiye gönderildi. Raporda polislerin tespit edilemediğine yer verildi. Sarıkaya, “Bilirkişi incelemesinin ardından yeniden bir rapor geldi. Benim vurulduğum yer Gezi Parkı çevresi iken, Galatasaray Lisesi’nin önündeki ve Beşiktaş meydanındaki insanlar resmedilerek benimle alakası olmayan bir rapor düzenlenmiş” dedi.

Davanın zaman aşımına götürülmek istendiğini söyleyen Sarıkaya, “Dosyamın zaman aşımına gitmesine yaklaşık 5 ay kaldı. Bu 5 ay içinde yeni bir tanık, delil sunamazsam dosyam kapanacak. Zaten aktif olarak kalan tek dosya benim dosyam. Bu dosya da kapatılarak tüm davalar sonlandırılmaya çalışılıyor. Dosyamı 2 faili meçhul büro savcısı, 7 normal soruşturma savcısı gördü ama her seferinde dosya başa sardı. Anayasa Mahkemesi’ne başvurdum yanıt alamadım. Benim dosyamın aydınlatılması durumunda diğer kapanan ya da faili meçhul büroya yollanan tüm dosyalar da aktifleşecek. Ama yargı iktidardan emir aldığı için üzerine gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya’nın avukatı Umut Alikaşifoğlu da “Bu dava dosyası boyunca emniyet müdürlükleri kendini aklamaya çalıştı. Savcılığa bilgi vermek yerine meşrulaştırmak istediler. Hukuka uygun davrandıkları, orantılı şiddet kullandıkları gibi bir savunma çizgisi çiziliyor. Dosyada bazı görüntüler vardı ama etkin bir soruşturma yürütülmedi” dedi.