Gıda israfına dikkat çekmek için bayat ekmekten yemek hazırladı

28 Haziran 2020 Pazar, 13:40

Gıda israfı sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. En çok israf edilen gıda ise ekmek. Ekmek Uzmanı Mine Ataman, bayat ekmeklerin çöpe atılmadan önce farklı bir çok yemekte kullanılabileceğine dikkat çekti. Gıda israfının önlenebilir olduğunu kaydeden Ataman, bayat ekmekle hazırlanabilecek, tarifler verdi.

Ataman, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da bu konuda çalışmaları olduğunu belirterek,”Bu sofrada israf edilen hiç bir şey yok. Kirazın içindeki çekirdeğini kullanmadık onu da toprakla buluşturduk. Bu sofradaki asıl mesele, tohumdan soframıza gelene kadar doğru bir satın alma bilinci oluşturmak. Bu sürece çocukları katmak, daha sonra marketten aldığımız poşetleri eve getirdiğimizde buzdolabı veya kilere bunları tasniflerken çocuklarla beraber yapmak. Sofrayı hazırlarken çocukları dahil etmek ve arkasından sofrayı birlikte toplamak. Sofrayı birlikte topladığınızda saklama kaplarına kalan yemekleri koyup ertesi güne dönüştürebiliyorsak hem soframızı koruyoruz hem gezegene saygı duymuş oluyoruz” dedi.

Ataman, israfın bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu belirterek,”Biz hem bütçemizi korumuş oluyoruz. İsrafsız bu sofrada vicdanımızın sesine kulak vererek hem ülkemize hem kendimize katkı sunuyoruz. Bayat ekmekle her şey yapabiliriz. Bayat ekmekle hep köfte tarifi verildi. Bu köfteye haksızlık, evimizdeki elde kalan ekmeklerden yapabiliriz. Burada hazırladığım hiç birinde un yok. Daha önce kalan ekmekleri öğütüp biraz kalın kıydığımız ekmekten una dönüşen materyallerle yaptık” diye konuştu.