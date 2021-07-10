Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 43 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir düğünde yemek yiyen 43 kişide bir süre sonra baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü. Rahatsızlananlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
NUMUNE ALINDI
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 43 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken gıdadan numune alındığı bildirildi.
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