Gidecek yeri olmadığı için ceza yazıldı: O yurttaşa Muhittin Böcek sahip çıktı

27 Aralık 2020 Pazar, 11:36

"GİDECEK YERİM YOK"

Antalya'da 32 yaşındaki Ali Çiçek'e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. Polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın?" sorusuna Çiçek, "Biliyorum ama gidecek yerim yok" diye cevap verdi. Polis memuru, Çiçek'e 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Sosyal medyada bir anda gündeme gelen olay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i harekete geçirdi. Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Zabıta ekiplerimiz, kalacak yeri olmadığı için ceza yemesiyle gündeme gelen Ali kardeşimizi bulup belediyemize ait Bimekan Barınma Evimize yerleştirdi. Kimsenin mağdur olmaması için 7/24 görev başında olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabında da olayla ilgili olarak şu paylaşım yapıldı: