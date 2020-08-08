Giresun Adası ziyaretçilerini ağırlıyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:44

Doğu Karadeniz'de üzerinde insanların yaşadığı tek ada olan Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyorAda, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aramak için adaya gelmesi" gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla biliniyor.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Giresun Adası'nda karabatak ve martıların yuvaları ile üreme alanları gözlemlenebiliyor. 39 dönüm alana sahip ada, doğasıyla da dikkati çekiyor.

Giresun Adası'na günlük tur düzenleyen tekne ile ulaşım sağlanıyor. Ada ziyaretleri hava şartlarına göre ekim ayına kadar gerçekleştirilebiliyor. Adaya genellikle her yıl haziranda başlayan tekne turları, bu yıl Covid-19 nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak temmuzda yapılmaya başlandı. Tedbirler kapsamında ziyaretçilerden maske takmaları, ayrıca hem ulaşım sırasında hem de adayı gezerken sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

Giresun Adası'nın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru işleminin ardından ise çalışmalar devam ediyor.