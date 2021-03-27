Giresun Bulancak'ta bir kadının cesedi bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesi sahilindeki bir menfezde, kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen cesedin ölüm sebebi ve kime ait olduğu araştırılıyor.

DHA
27 Mart 2021 Cumartesi, 15:22
Giresun Bulancak'ta bir kadının cesedi bulundu
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İlçenin Sanayi Mahallesi sahil kıyısında yer alan menfez içerisinde bir kadının hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, üzerinde kimlik bulunmayan kadının, öldüğünü belirledi.

Bölgede yapılan incelemenin ardından kadın cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin ölüm nedeni ve kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




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