Giresunspor Tuzlaspor önünde farka gitti
Giresunspor-Tuzlaspor: 3-0
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Ata Yıldırım (xxx), Sezgin Çınar (xxx)
GİRESUNSPOR: Onurcan (xxx)- Hayrullah (xx), Diarra (xxx), Sergen (xxx), Hüsamettin (xx) (Dk. 90+1 İshak), Mehmet (xxx), Uzodimma (xxx), Sergio (xxx) (Dk. 89 Kerem), Caner Hüseyin (xxx) (Dk. 90+1 Himmet), Traore (xx) (Dk. 77 Milinkovic x), Balde (xxx) (Dk. 89 Sadi)
TUZLASPOR: Angeler (x)- Erdem (x), İsmail (x), Samuel Yohou (x), Yasin (x), Arif (x) (Dk. 29 Aosman x), Cajic (x), Pucko (x) (Dk. 82 Onur x), Ahmet (x) (Dk. 72 Özgür Can x), Gökcan (x), Rosario (x)
GOLLER: Dk. 62 Sergen, Dk. 76 ve 81 Balde (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Hüsamettin, Diarra (Giresunspor)- Yasin, Aosman, Ahmet, Rosario (Tuzlaspor)
TFF 1’inci Lig’in 17’nci haftasında Giresunspor sahasında Tuzlaspor’u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
15’inci dakikada aldığı topla ceza sahasına giren Pucko’nun çaprazdan vuruşunu kaleci Onurcan kornere gönderdi.
25’inci dakikada ceza sahası içinde Sergio’nun geriye çıkardığı pasında önce Hayrullah vurdu, defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Traore’nin vuruşunda bu kez kaleci Angeler yatarak topa sahip oldu.
34’üncü dakikada ceza sahası içine atılan topa Balde’nin yatarak vuruşunda top auta çıktı.
43’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta Yasin’in sert şutunu kaleci Onurcan köşeden kornere gönderdi.
62’nci dakikada Traore’nin kullandığı serbest atışta iyi yükselen Sergen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
76’ncı dakikada ceza sahasına giren Caner Hüseyin, Balde’yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
81’inci dakikada Giresunspor bir gol daha buldu. Sergio’nun şutunda top kaleci Angeler’den döndü. Topu takip eden Balde’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Tuzlaspor’u 3-0 yenerek ilk devreyi lider bitirdi.
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