Giriş çıkışlar yasaklandı! 11 ev, karantinaya alındı!
Batman'ın Gercüş ilçesinde 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerde, 11 evde koronavirüs vakaları tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği 11 ev karantinaya alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınan evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklanırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test uygulamaya başladı.
Video Haberler
- Atatürk'ün adını silip, AKP'li vekilin adını verdiler!
- 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçe!
- Yer: Bursa... Görüntüler “yok artık” dedirtti
- Ceza yağdı... Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı
- Adana'da korkunç olay! Defalarca bıçakladı
- Taksim'de dehşet! Alevler içinde kaldı
- Mansur Yavaş rest çekti: İspatlarsan istifa edeceğim
- İYİ Parti'li Çıray, Erdoğan'ın stratejisini anlattı
- Rusya'daki dev patlama anı kamerada
- Salgında başa döndük, kısıtlamalar gelebilir