Gırtlak kanseri olan ünlü şarkıcı sesini kaybetti

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:31

Onur Akay, arabesk müziğine bir dönem damga vuran ünlü şarkıcı Tüdanya'nın gırtlak kanseri olduğunu ve gırtlağının alındığını duyurdu.

Yazısında, Tüdanya'nın artık konuşamadığını ve sesini kaybettiğini de açıklayan ünlü sanatçı Onur Akay, Sanat camiasına seslenerek Tüdanya için yardım çağrısında bulundu. Akay, "Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti. Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor, maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.

TÜDANYA KİMDİR?

Asıl adı Hatice Döngü olan ve 1961 yılında İzmir Bergama'da dünyaya gelen arabesk şarkıcısı Tüdanya, Türk sanat müziği söyleyerek müzik hayatına başlamıştır. Daha sonra arabesk okumaya başlayan Tüdanya'nın, 1983 yılında piyasaya çıkan "Sıra Sıra Dağlar" albümü 700 bin satmıştır. 1986'da piyasaya çıkan 3. albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" ise 2 milyon satarak rekor kırmıştır. Çok sayıda albüm çıkaran Tüdanya, İzmir Fuarı'nda 11 yıl aralıksız sahneye çıkmış ve şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de rol almıştır.

Tüdanya, geçen sene ise kalp krizi geçirerek sevenlerini üzmüştü.