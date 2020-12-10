Gizlenen enflasyon eğitimle açığa çıktı

10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Toplam eğitim harcamaları ise 2019’da yıllık yüzde 18.2 artışla 259 milyar 220 milyon TL’ye çıktı. 2019’da ilkokul harcamaları 2018’e göre yüzde 30.1, ortaokul harcamaları ise yüzde 25.1 arttı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “TÜİK’in yapmış olduğu enflasyon açıklamaları bu rakamların çok çok altında. TÜİK’in gizlemeye çalıştığı gerçek enflasyon eğitim harcamaları ile açığa çıktı” dedi.

Yıldırım, “Özellikle kamuda okuyan çocukların velileri bir önceki yıldan daha fazla okul eşyası almıyor. Bu araştırmada da aynı okul eşyaları, giysileri kullanılıyor. Aynı defter, kitap, kalem, okul giysisi alınmasına rağmen artış oranları yüzde 25- 30’u buldu. Bu aslında gerçek enflasyon” diye konuştu.

Öte yandan Yıldırım, velinin çocuğunu okutmasının artık ciddi yük oluşturduğunu ve bu durum önlenmezse çocuk işçiliğin artacağını vurguladı.