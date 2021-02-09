GKRY ve Yunanistan’dan gerilimi artıracak açıklama: Türkiye BM ilkelerini ihlal ediyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler ilkelerini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihlal ettiğini öne sürdü.
Yunanistan Başbakanı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Lefkoşa’da bir araya geldi. İkili, Türkiye’nin ve KKTC’nin dile dile getirdiği "iki devletli çözüm modeline" karşı olduklarını belirtti. Miçotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Atina ve Lefkoşa, BM kararlarına odaklanmayı sürdüreceklerdir. BM kararları, çözüm için üzerinde anlaşılmış ve bağlayıcılığı bulunan tek çerçevedir" dedi.
Miçotakis, “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın bu ilkeleri ihlal eden bir tutum benimsediklerini” öne sürdü.
ÇAVUŞOĞLU: EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE MÜZAKERE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 Şubat'ta Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusunda 52 yıldır süren çözüm arayışlarının, Rum kesiminin, "Kıbrıs Türk halkıyla ve KKTC ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen" tutumu yüzünden başarısız olduğunu belirterek, "Şimdi, egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir" demişti.
İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE DE DEĞİNDİ
DW Türkçe'nin aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı konuşmasında istikşafi görüşmelere de yer verdi. Miçotakis, görüşmeleri "samimi niyet, temkinli iyimserlik ve sıfır saflıkla" yürüttüklerini söyledi.
BM arabuluculuğunda mart ayının ilk haftasında New York'ta düzenlenmesi planlanan görüşmelere GKRY ve KKTC taraflarının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanları katılacak. Olası bir anlaşmaya garantör devletlerin de imza atması gerekiyor.
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