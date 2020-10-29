Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Fransa’da radikal İslamcı fikirleri yaymakla suçlanan Sihamedi'yi yeşil ışık
Fransa’da lise öğretmeni Samuel Paty'nin başının kesilerek öldürülmesinin ardından ülkede radikal hareketlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonlarda başkent Paris’te 'BarakaCity' adlı kuruluşun, 'radikal İslam fikirlerini yaymak' suçlamasıyla kapatılmasına karar verildi. Kapatılan derneğin başkanı İdriss Sihamedi, Türkiye'den siyasi sığınma talep etmişti. Göç İdaresi Müdürlüğü ise "Başvurunuz değerlendirilecektir" dedi.
Fransa’da lise öğretmeni Samuel Paty'nin başının kesilerek öldürülmesinin ardından ülkede radikal hareketlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonlarda başkent Paris’te 'BarakaCity' adlı kuruluşun, 'radikal İslam fikirlerini yaymak' suçlamasıyla kapatılmasına karar verildi. Bu derneğin başkanı İdriss Sihamedi, kendisi ve BarakaCity ekibi adına Türkiye'ye siyasi mülteci başvurusu yapmak istediğini açıkladı.
BarakaCity kuruluşu başkanı Sihamedi, dün sosyal medya hesabı üzerinden "Emmanuel Macron hükümetinin yalanlarının ardından, insani yardım ve insan hakları STK’lerinin kapatılmasıyla ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kendim ve ekibim için resmen 'siyasi sığınma' talep ediyorum" paylaşımını yaptı.
GÖÇ İDARESİ RADİKAL İSLAMCI SİHAMEDİ'Yİ KABUL ETMEYE HAZIRLANIYOR
Sihamedi'nin paylaşımına Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "Merhaba Sihamedi. Siz ve meslektaşlarınızın adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz ve pasaport numaraları dahil iltica başvurusu dilekçelerinizle kurumumuzu kişisel olarak kullanmanız durumunda başvurunuz değerlendirilecektir. Bilgilerinizin ardından İstanbul havalimanı ekibimiz durumdan haberdar edilecektir" diyerek cevap verdi.
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