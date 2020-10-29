Fransa’da, “radikal İslam fikirleri yayma” suçuyla kapatılan derneğin başkanı, Türkiye’den sığınma istedi
Fransa’da lise öğretmeni Samuel Paty'nin başı kesilerek öldürülmesinin ardından ülkede radikal hareketlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonlarda başkent Paris’te “BarakaCity” adlı kuruluşun, 'radikal İslam fikirlerini yaymak' suçlamasıyla kapatılmasına karar verildi. Bu derneğin başkanı İdriss Sihamedi, kendisi ve BarakaCity ekibi adına Türkiye'ye siyasi mülteci başvurusu yapmak istediğini açıkladı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan kararnamede hükümet tarafından radikal İslamcı hareketlerle ilişkileri ve terör eylemlerini meşrulaştırmak ve radikal İslam fikirlerini yaymakla suçlanan “BarakaCity”nin kapatılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bakan Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kapatma kararnamesini yayınlayarak kararı şu şekilde duyurdu:
"BarakaCity derneği bu sabah Bakanlar Kurulu'nda feshedildi. Sunduğum kararnamede detaylandırıldığı üzere, Barakacity, nefreti körükledi, radikal İslamcı hareketle ilişkileri sürdürdü, terör eylemlerini meşrulaştırmaktan zevk aldı."
Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, kuruluşun kapatılmasını "terörizmle mücadelede önemli bir adım" olarak değerlendirdiğini yazdı.
TÜRKİYE’DEN SIĞINMA TALEP ETTİ
BarakaCity kuruluşu başkanı Sihamedi, dün sosyal medya hesabı üzerinden "Emmanuel Macron hükümetinin yalanlarının ardından, insani yardım ve insan hakları STK’larının kapatılmasıyla ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kendim ve ekibim için resmen 'siyasi sığınma' talep ediyorum" paylaşımını yaptı.
FRANSA’DA NE OLMUŞTU?
Lise öğretmeni olan Samuel Paty'nin ders verdiği sırada Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürleri göstermesi üzerine sokakta başı kesilerek öldürülmesinin ardından Fransız hükümeti, siyasal İslamcılık ve terörizm arasında bağlantı olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Hükümet, Cheikh Yassine kolektifi başkanı radikal İslamcı aktivist Abdelhakim Sefrioui'nin sorgulanmasıyla, bu kolektifin yanı sıra BarakaCity ve CCIF'i (Fransa'da İslamofobiye Karşı Kolektif) feshedeceğini açıklamıştı. BarakaCity’nin kurucusu İdriss Sihamedi’nin evine ve derneğe 14 Ekim’de baskın düzenlenmiş, gözaltına alınan Sihamedi ertesi gün serbest bırakılmıştı.
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