Gökbilimcilerin yeni keşfi: Üç yıldızlı gezegen

15 Ocak 2021 Cuma, 11:40

Samanyolu galaksisindeki çoğu yıldızın, kendine eşlik eden en az bir tane yıldızı var. Şimdiyse gökbilimciler, bin 800 ışık yılı ötede yer alan bir sistemde, üçlü bir yıldız sistemindeki yıldızın etrafında dönen bir gaz devi gezegen olduğunu doğruladı.



Popular Science'in aktardığına göre KOI-5 adı verilen bu sistem, Kuğu Takımyıldızı’nda yer alıyor. Burada bulunan ötegezegen, gezegen avcısı Kepler uzay teleskobunun ilk tespitinden on yıldan uzun süre sonra onaylanmış.

Aslında (artık KOI-5Ab olarak bilinen) bu gezegen, Kepler’in faaliyetlere başladığı 2009 yılında tespit ettiği ikinci ötegezegen adayıydı. Fakat yarıda kalmıştı.

NASA’nın Ötegezegen Bilim Enstitüsü’nde çalışan gökbilimci David Ciardi, şunları kaydetti:

"KOI-5Ab terk edilmişti çünkü karmaşıktı ve binlerce adayımız vardı. KOI-5Ab’den daha kolay seçilen adaylar vardı ve Kepler’den her gün yeni bir şey öğreniyorduk, bu yüzden KOI-5 büyük oranda unutulmuştu."

Ötegezegen avcıları, çoklu yıldız sistemlerinin karmaşıklığından kaçınma eğilimi sergiliyor; şimdiye kadar onaylanan bin 300’ün üzerinde ötegezegenin yüzde 10’undan küçük bir kısmı çoklu yıldız sistemlerine ait. Bunun sonucunda, çoklu yıldız sistemlerindeki ötegezegenlerin nitelikleri hakkında, yalnız bir yıldızın etrafında dönenlere kıyasla çok az şey biliniyor.