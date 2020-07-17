Gökçek döneminde kantin ucuza gitmiş

17 Temmuz 2020 Cuma, 09:24

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yüzlerce kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) işe alındığı öğrenildi.

ABB yönetimince paylaşılan verilere göre, seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 13 Aralık 2018’den, 8 Nisan 2019 tarihine kadar 853 kişi işe alındı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildiğine ilişkin mazbatasını aldığı 8 Nisan gününe kadar geçen sürede belediyeye alınan 853 kişinin ağırlıklı olarak iştiraklerde görevlendirildiği bildirildi. Bu kişilerden 117’sinin de işe girişinin, 31 Mart seçimlerinden bir gün sonrası ile mazbatanın Yavaş’a verildiği 8 Nisan günü arasında yapıldığı belirtildi.

ABB’nin, 2019 yılına yönelik hazırladığı faaliyet raporunda, önceki dönemlere oranla tasarruf edilen kalemler paylaşıldı. Bu kapsamda araç kiralama ve enerji konularında 30 milyon TL tasarruf edildiği kaydedildi.

2014 yılında işletmesi devredilen ve o tarihten bugüne yılda yalnızca 32 bin 500 TL kira alınan belediye kantini, açık ihale yapılarak aynı firmaya yıllık 391 bin 750 TL’ye kiralandı. Kantin, önceki döneme göre 12 kat fazla tutarla ihale edildi.

30 MİLYON TL TASARRUF

Faaliyet raporuyla önceki dönemlerde yapılan israf da açığa çıktı. Raporda, “İsraf düzenine son verildi” başlığıyla paylaşılan verilere göre, önceki dönemde bin 953 olan kiralık araç sayısı bin 252’ye indirilerek, 30 milyon TL tasarruf sağlandı. 2013 yılında dış alım yolu ile bir süpürge arabasına 549 bin TL ödendiği aktarılarak, bu yıl aynı aracın Devlet Malzeme Ofisi’nden 605 bin TL’ye alındığı belirtildi. Gökçek döneminde alınan süpürge arabasının güncel maliyetinin 3 milyon TL olduğu kaydedildi.

KİRA GELİRLERİ ARTIRILDI

Rapora göre, kiraya verilen taşınmazların denetimi için ilk defa 2019 yılında bir ekip kuruldu. Belediyenin sahibi olduğu ve kiraya verdiği taşınmazlarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında belediyeni kira gelirleri yüzde 96,5 oranında artırıldı. 2018 yılında 44 milyon TL olan kira geliri, 2019 yılında 86 milyon TL’ye çıkarıldı.

