Gökçek'ten 'kan'lı provokasyon

28 Eylül 2020 Pazartesi, 14:28

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alan provokatif bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Gökçek, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi üzerinden Kaftancıoğlu'na "sorular" yöneltti.

Ermenistan'ın kan bağışı çağrısı yaptığını belirten Gökçek, CHP İstanbul İl Başkanı'na "Canan bir organizasyon düşünüyor musun? Senin gibilerin kanı kesinlikle uyum sağlar" gibi ifadelerle seslendi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:



