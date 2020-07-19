Gökçek’ten ‘torpil listesi’ yayımlayan Yavaş’a suç duyurusu

19 Temmuz 2020 Pazar, 13:48

Melih Gökçek, kendi döneminde işe alınan personelle ilgili “torpil listesi” yayımlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Eyüp Turpçuoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gökçek döneminde işe girenler arasında Samanyolu TV referanslı kişiler de vardı. Gökçek, Yavaş’ın bu kişileri savcılığa bildirmediğini ileri sürerek, Yavaş’a “Terör örgütüne mensup kişilerin isimlerini yetkili makamlara bildirmeme” suçlamasını yöneltti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçe döneminde işe alınan kişilerle ilgili “torpil listesi” yayımlamıştı. Gökçek, Yavaş’ın yayımladığı “torpil listesi”nin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yavaş ve ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Eyüp Turpçuoğlu’a “iftira, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin kaydedilmesi, hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlamalarında bulundu.

Yavaş’ın açıkladığı listede Gökçek döneminde Samanyolu TV referanslı kişiler de vardı. Gökçek, Yavaş’ın bu kişileri savcılığa bildirmediğini ileri sürerek, Yavaş’a “Terör örgütüne mensup kişilerin isimlerini yetkili makamlara bildirmeme” suçlamasını yöneltti.