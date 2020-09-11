Gökdelen kent estetiğini bozar

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Zorlu Holding’in İzmir’in kalbi Konak’a 60 kat olarak inşa etmeyi planladığı gökdelen projesinin tartışmaları devam ederken, Konak Belediyesi tarafından kurulan “Kent Estetik Kurulu”nun kararını açıklaması bekleniyor. “Kentin göbeğinde gökdelen olmaz” diyerek karşı çıkan ve yaptırmayacağını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Hilton’u geçemez. En fazla 24 kat olur” diye konuştu.

STK’LER TEPKİLİ

Gökdelenin olmaması gerektiğini belirten Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. İlker Kahraman ise “Ortak akılla Alsancak bölgesini korumamız gerekir. İnşaatın bu halinin bile kent estetiği açısından doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz” diyerek yüksek katlara karşı çıktığını açıkladı. Zorlu Holding tarafından, Konak ilçesinin Pasaport mevkiindeki dev inşaatın yapımına başlandı. Bu kapsamda yeni inşaat alanındaki eski yapıların yıkım işlemlerine girişildi. 3 bin 532 metrekare alana inşa edilecek gökdelenin 60 katlı ve 250 metre yüksekliğinde olacağı öne sürüldü. Yapı projesinde 142 konut, 13 işyeri ve ilk 7 katın otopark olacağı belirtildi. Yüksek yapılara karşı olduğunu ifade eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise kentin ortasında gökdelenlerin yapılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. “Kent Estetik Kurulu” kurduklarını belirten Batur, “Bu yapıya izin veremeyiz. Yapının kaç kat olacağının belirlenmesi için Estetik Kurulu kurduk. Kurul çalışıyor ve kısa sürede kararını açıklayacak. Çıkacak sonucun Hilton binasını geçemeyeceğini düşünüyorum. En fazla 24 kat olur. Daha fazlasına izin veremeyiz. Bu binalara izin verirsek önüne geçmemiz imkânsız. Estetik Kurul’dan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz” dedi.