Gökhan Beşiktaş derbisine yetişmezse!
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sağ bek sorunu yaşanıyor.
Türkiye'nin en geniş kadrosuna sahip Fenerbahçe'de sağ bek krizi yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sağ beklerin sakatlanması teknik diektör Erol Bulut'u zor durumda bıraktı. Gökhan milli ara öncesi lig maçında sakatlanmış ve 3-4 hafta oynayamayacağı belirtilmişti. Nazım Sangare de antrenmanda sakatlandı. Bu durumda Lemos'un sağ bek oynayacak. Ancak Beşiktaş derbisine Lemos'la çıkılması halinde savunmadaki Tsirand-Lemos tandemi yerini Tsirand-Serdar tandemine bırakacak.
Erol Bulut, Lemos'u asli yerinde oynatmak için rotasyondan devşirme sağ bek arıyor.
Ön plana çıkan isim ise Novak.
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