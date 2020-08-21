Gökhan Gönül: Hep Fenerbahçeliydim!

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:33

Beşiktaş'tan ayrılıp 4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül, Topuk Yaylası kampında basın toplantısı düzenledi..

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları.

Gazetecilerin 'Beşiktaş sonrası Fenerbahçe'ye döndün. Transferinle ilgili merak edilenler için ne dersin?' sorusuna Gökhan Gönül, "Merak edilen konuların yeri burası değil aslında. Daha sonra bir programda ya da röportajda konuşabiliriz. Çok derinlere girmek istemiyorum. Şu anda takımda pozitif bir hava var. Onu bozmamak adına herkes üstüne düşeni yapıyor. Bunları bozmak istemiyorum. Belki zamanı geldiğinde merak edilenleri yanıtlarım. Tabii ki birçok yaşadığım şeyler oldu. Ama hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine ne bir konuşmam ne de bir demecim oldu. O dönemde yaşananlarla ilgili olarak ne yaşadım? Fenerbahçe internet sitesinden açıklama yapılmıştı. O dönem bir kol kırıldı, yen içinde kalmaya devam etmeli. Hem adıma, hem o dönemdeki insanlar adına. Kol kırılıp yen içinde kalmalı." cevabını verdi.

Formaya kavuşmak için sabırsızlaştığını belirten Gökhan, "Futbola yeniden başlamış gibiyim. Tekrar bu kulüp adına, taraftar adına birçok şeyi yapmak için sabırsızlanıyorum. Bu arma için ter dökmeyi arzuluyorum. Yaş ortalaması eleştirilebilir. Genç oyuncular beni yanlış anlamasın. Yaş ortalaması değil, sahada verilen performans önemli. Yaş 35, 40 fark etmiyor. Emre Belözoğlu gerçeği var. Acaba 1 sene daha devam edebilir miydi? Bunu konuştu gazeteci arkadaşlar. Takıma katkı verebiliyorsa yaşın etkisi yok." dedi.

Transferinde Emre Belözoğlu'nun belirleyici olduğunu söyleyen Gönül, "Yine para için dönüyor dediler benim için. Para benim hayatımda amaç olmadı. İnandığım değerlere sahip olduğumu düşünüyorum. Şu an geri dönerken kontratımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Bunu başkan açıklar. Emre Belözoğlu beni, Beşiktaş maçından sonra aradı. Beşiktaş da bana kalmam için gerekeni yaptılar. Ayrıldığım dönemde de Beşiktaş taraftarı ailenin bir parçası olarak gördü. Sahip çıktılar. Beşiktaş formasını son maçın son saniyesine kadar her şeyimi vererek taşıdım. Tekrar geri döndüm. Çok mutluyum. Emre ağabey bana, "Düşünüyor musun?" dedi. Bu transfer için yeterli oldu." ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Takım içinde değişiklik yok. Aile ortamı devam ediyor. Fenerbahçe sadece rakipleriyle yarışmıyor. Sorunlar var. Bu sorunları dile getirmeme gerek yok. Saha dışını halletmek gerek. Basın algı konusunda çok etkili. Ben ayrılış sürecimden biliyorum. Topyekün gelen insanlara siz de dik durursanız, biz de elimizden geleni yaptığımızda birçok şeyi çözebiliriz. Takım içi değil ama saha dışında etken var. Bunlara tüm paydaşlar dur demeli."

"Yeni gelen oyuncular var ama Türkiye Ligi’ni bilen oyuncular var. Bu bir artı. Saha içinde birbirimize sert davranabiliyoruz, kavga bile ediyoruz. Ama sonrasında normale dönüyoruz. Buraya kim gelirse gelsin buranın bir parçası oluyor. Bu Fenerbahçe’nin genlerinde var. Tecrübeli olmaları çok şeye yarıyor. Neler yapabiliriz? Bunu hepimiz konuşuyoruz. Antrenmanda birbirimizi kamçılıyoruz. Herkes başarılı olmak istiyor. Bunu takımda görüyorum."

TEPKİLERE RAĞMEN BU BAĞI NASIL KORUDU'

'Gördüğün tepkilere rağmen bu bağı nasıl korudun?' sorusuna Gökhan Gönül, "Baba olanlarınız arada vardır. Çocuğunuza kızabiliyorsunuz. Bu kadar sevdiğiniz bir insana oluşturulan dışarıdaki algı… Onlara bana kızmaları için ufacık bir sebep yetiyordu. Bu kadar tepkiye rağmen nasıl dönüyorsun? Bunu soruyorlar. Ben hata yapmadım. Taraftarlar her zaman yanımdaydı. Taraftarlardan bana kötü söz gelmedi. Öyle bir oyuncunun gidiyor olması, onlara ufacık bir neden yetiyordu. ‘Nasıl gider’ diye baktılar. Taraftardan hata yaptığım için değil, benim adım geçerek onların kırılmasına sebep olduğum için özür diliyorum. Tekrar söylüyorum.

Ben hata yapmadım. Beşiktaş’ta oynarken taraftarları rencide edecek en ufak bir şeyim olmadı. Yeri geldi ter, yeri geldi kan döktüm. Tepki koyanlar olur. Halen o dönem oluşturulan algıya inananlar olabilir. Onlardan tek ricam var. Bu sene Fenerbahçe için çok önemli. Sebeplerini anlatsam da bana kırılan taraftarlar bunu rafa kaldırmalı. Bana ve Caner’e de öyle. Bizim üzerimizden takıma zarar gelsin istemem. Kontratım bittiğinde bana karşı duygularını, sert söylemlerini dile getirebilirler. Şimdilik bunu rafa kaldırmalarını rica ediyorum. Oynadığım 9 yılın hatırı varsa böyle yapsınlar. Kaptanlık değil, bu formayı giymem bile yetiyor. Kaptanlık tabii ki onur. Tekrar bu formayı giymem sevindirici. Bazı duygular vardır, kelimelerle ifade edemezsiniz. Ben de onu yaşıyorum." yanıtını verdi.

Erol Bulut'la ilgili olarak ise Gökhan, "Birçok hoca ile çalıştım. Hepsinin farklı metodu var. Erol Hoca da sağ olsun, antrenmanlarda takımı gebertiyor (gülerek). İnşallah sağlam bir şekilde maçlara çıkabiliriz. Bu takımın güçlü bir şekilde sahaya çıkacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

EŞİM FENERBAHÇELİ

Gökhan Gönül sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Eşim, aşırı derecede Fenerbahçeli. Normal Fenerli yok, hasta Fenerli. Beşiktaş maçlarına geldiği çok oldu. Su akar yolunu bulur demiş. Beşiktaş taraftarları yanlış anlamasın. Bu bir atasözü. Formasını taşıdığım camialara yanlışım olmadı. Olamaz da. Eşim orada duygusal davranıyor ama Beşiktaş camiasına söylemiş olduğu bir şey değil. Beşiktaş taraftarlarında böyle bir algı oluşmasın. TDK’daki anlamına bakabilirler. Beşiktaş’a gol atarsam bana ne yakışırsa onu yaparım. Saygıda kusur etmem. Onlar bana zor dönemde sahip çıktılar. Umarım Beşiktaş’a gol ya da goller atarım. Allah bana Beşiktaş’a gol atmayı nasip etsin."



