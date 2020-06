Gökhan Kocakaya: ‘İşimiz tehlike’

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Röportaj konuğum jokey Gökhan Kocakaya. 1987 Adana doğumlu. Yarış dünyasına 2006’da apranti olarak katılmış.

22 yaşında hem Gazi hem Başbakanlık koşusunda birinci olarak potaya uzanmış. 2019’un en çok kazanan jokeyi (255 kez). Kocakaya sevdiğim jokeyler arasında. Öyle burnu büyüklerden değil. Bazıları var ki burunlarından kıl aldırmıyorlar. Aklıma birden eski jokey Süleyman Akdı, Ekrem Kurt, Mümin Çılgın, Sedat Okumuş, Ziya Mutlu, Tınay Adışen, Ahmet Atçı, Akın Ödeniz, Kadir Altınöz, Kazım Yıldız geldi.

Yeni nesille eski nesil arasında çok büyük farklılıklar var. Yakın zamanda bu farklılıkları haber yapacağım sizlere. Gelelim Gökhan’a. Hoş bir sohbet yaptık. Her soruma içtenlikle yanıt verdi.

‘İYİ JOKEYLİK ÖNEMLİ’

Sezon başında kafamda geçirdiğim birincilik rakamı 250 ve üzeriydi. İşime en fazla birincilik alan jokey ben olmalıyım diyerek odaklandım. Ve başardım. İyi jokey olmak önemli.

‘BEŞİKTAŞLIYIM’

Beşiktaşlıyım, fanatik mi derseniz hayır. Maçları takip ettiğim söylenemez. Bizlerin sosyal hayatı yok gibi. Vakit zor buluyoruz. Günlerimizin büyük çoğunluğu hipodromlarda geçiyor.

UMUDUN ZAFERİ

2008 yılında ilk kez apranti olarak Gazi Koşusu’nda Sirtaki’ye bindim. 2009’da jokey olmuştum. Doğru atı bulursam bu koşuyu kazanırım diyordum. Miramis ile yollarımız kesişti, huyunu suyunu öğrendim. Bütünleştik. Gözlerinde ışığı gördüm. Birbirimize sarıldık. Ve yarış ikimiz için mutlu sonla bitti. Miramis gelecekteki inancımı tazeledi. Umudun zaferi oldu.

At yarışlarını kumar gören ve haram olduğunu düşünen bir kesim var. At yarışları kumar değil hobidir. Ufakken babam, her koşuda bir at yazmamı söyledi. Kendi de eklemişti. Şimdinin parasıyla 2 liralık oynamışsak 6 lira almışızdır. Bir daha hiç oynamadım.

- Tehlikeli spor değil mi?

Dünyanın en tehlikeli mesleği. Çok sayıda arkadaşımızı kaybettik, çoğu da sakat kaldı. Türkiye’de bütün sigorta şirketleri bizi sigortalamaktan çekiniyor.

- Atlar basmaz derler jokeye?

Evet, asil hayvanlar. Tırnakların altındaki karıncaya kadar hissediyorlar.

- Yardımı sever misin?

Kesinlikle. Bunu bir görev sayıyorum kendime.

- Kariyerin boyunca hiç ceza aldın mı?

Her jokey gibi benim de aldığım cezalar var. Yurt dışında ata bir fazla kamçı vurdum diye 15 gün verdiler.

- Jokeyler için birbirlerine yarış ikram ediyor diyorlar...

Asla katılmıyorum. Her atın ilgilileri, emek verenleri var. Ben de mutfağında olduğum için biliyorum. Bu vebale girecek bir meslektaşımın olduğunu düşünmüyorum. Atlara bakmak kolay iş değil. Bir atın masrafı 7 bin lira. Kusursuz at binme zorunluluğumuz var.

‘YETERLİYİM’

- Hedefin ne?

Yeterli kabiliyete sahibim. Yakın zamanda uluslararası yarışlarda at bineceğim. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum. Başarılı bir jokeyim evet ama kendimi ispatlamak için bir davam yok.

- Bağlı bulunduğun eküri var mı?

Evet şu an sayın Duygu Fatura Oluk ve Selman Taşbek ekürisinin atlarına öncelik veriyorum. İkisi de çok değerli insanlar.

‘MASKEMİ TAKACAĞIM’

Maskeyle yarışacağım. Gerçi takma zorunluluğumuz yok ama ben takacağım. Yurt dışında takıyorlar. Meslektaşlarıma da takmalarını önereceğim.