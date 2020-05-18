Gökhan Özoğuz’dan Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımlara tepki
Müzisyen Gökhan Özoğuz, sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan söylemlere tepki gösterdi.
Athena grubunun solisti müzisyen Gökhan Özoğuz, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi önündeki görüntülere ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş’ın özveri ile görev yaptığını belirten Özoğuz, “Sahte hesaplardan oluşan hayalet kitleyle gündem yapmışlar, Mansur Yavaş istifa diye! Özveri ile çalışan birine bu iftirayı atanlar, ancak Vatan haini olabilirler. Kötü kokuyorsunuz kötü. İçiniz, niyetiniz kötü” dedi.
Gökhan Özoğuz Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu;
"Sizi tüm Türkiye biliyor @mansuryavas06 bey muhattab alınacak tipler değil. Her zamanki iftiralar işte İnsanın böyle acınacak duruma düşmesi, Müslüman olup yalan,İftira, her türlü düzenbazlığı yapıyor olması ne kadar zor bir durum. Allah ıslah etsin #mansuryavaşülkeninonurudur "
Sizi tüm Türkiye biliyor @mansuryavas06 bey muhattab alınacak tipler değil.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 17, 2020
Her zamanki iftiralar işte
İnsanın böyle acınacak duruma düşmesi, Müslüman olup yalan,İftira, her türlü düzenbazlığı yapıyor olması ne kadar zor bir durum
Allah ıslah etsin#mansuryavaşülkeninonurudur https://t.co/HGCI9CieeK
"Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Hangi yüzle, hangi gerekçeyle istifa etsin @mansuryavas06 bey?
Bir yazında hepberaber görelim neymiş? #mansuryavasyalnızdeğildir yazmak bile istemedim sanki ifitraya ortak oluyormuş gibi mağdurmuş gibi #mansuryavaşülkeninonurudur"
Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 17, 2020
Hangi yüzle, hangi gerekçeyle istifa etsin @mansuryavas06 bey?
Bir yazında hepberaber görelim neymiş?#mansuryavasyalnızdeğildir yazmak bile istemedim sanki ifitraya ortak oluyormuş gibi mağdurmuş gibi#mansuryavaşülkeninonurudur
"SAHTE hesaplardan oluşan HAYALET kitleyle gündem yapmışlar @mansuryavas06 istifa diye! Özveri ile çalışan birine bu iftirayı atanlar, ancak Vatanhaini olabilirler. Kötü kokuyorsunuz kötü. İçiniz, niyetiniz kötü. #mansuryavaşülkeninonurudur #MansurYavasYalnızDeğildir"
SAHTE hesaplardan oluşan HAYALET kitleyle gündem yapmışlar @mansuryavas06 istifa diye!— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 17, 2020
Özveri ile çalışan birine bu iftirayı atanlar, ancak Vatanhaini olabilirler.
Kötü kokuyorsunuz kötü.
İçiniz, niyetiniz kötü.#mansuryavaşülkeninonurudur #MansurYavasYalnızDeğildir
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