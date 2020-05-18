Gökhan Özoğuz’dan Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımlara tepki

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:44

Athena grubunun solisti müzisyen Gökhan Özoğuz, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi önündeki görüntülere ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş’ın özveri ile görev yaptığını belirten Özoğuz, “Sahte hesaplardan oluşan hayalet kitleyle gündem yapmışlar, Mansur Yavaş istifa diye! Özveri ile çalışan birine bu iftirayı atanlar, ancak Vatan haini olabilirler. Kötü kokuyorsunuz kötü. İçiniz, niyetiniz kötü” dedi.

Gökhan Özoğuz Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu;

"Sizi tüm Türkiye biliyor @mansuryavas06 bey muhattab alınacak tipler değil. Her zamanki iftiralar işte İnsanın böyle acınacak duruma düşmesi, Müslüman olup yalan,İftira, her türlü düzenbazlığı yapıyor olması ne kadar zor bir durum. Allah ıslah etsin #mansuryavaşülkeninonurudur "

Sizi tüm Türkiye biliyor @mansuryavas06 bey muhattab alınacak tipler değil.

Her zamanki iftiralar işte

İnsanın böyle acınacak duruma düşmesi, Müslüman olup yalan,İftira, her türlü düzenbazlığı yapıyor olması ne kadar zor bir durum

Allah ıslah etsin#mansuryavaşülkeninonurudur https://t.co/HGCI9CieeK — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 17, 2020

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Hangi yüzle, hangi gerekçeyle istifa etsin @mansuryavas06 bey?

Bir yazında hepberaber görelim neymiş? #mansuryavasyalnızdeğildir yazmak bile istemedim sanki ifitraya ortak oluyormuş gibi mağdurmuş gibi #mansuryavaşülkeninonurudur"

Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış.

Hangi yüzle, hangi gerekçeyle istifa etsin @mansuryavas06 bey?

Bir yazında hepberaber görelim neymiş?#mansuryavasyalnızdeğildir yazmak bile istemedim sanki ifitraya ortak oluyormuş gibi mağdurmuş gibi#mansuryavaşülkeninonurudur — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 17, 2020

"SAHTE hesaplardan oluşan HAYALET kitleyle gündem yapmışlar @mansuryavas06 istifa diye! Özveri ile çalışan birine bu iftirayı atanlar, ancak Vatanhaini olabilirler. Kötü kokuyorsunuz kötü. İçiniz, niyetiniz kötü. #mansuryavaşülkeninonurudur #MansurYavasYalnızDeğildir"