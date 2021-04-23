Gökova Körfezi'nde Akdeniz foku sevinci
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 5 yıl önce hayata geçirilen izleme projesi kapsamında, ilk kez bir mağarada 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi.
Akdeniz fokunun Gökova Körfezi'nde yaşam alanlarını artırmak için doğal kıyı mağaralarında, türün üreme dönemlerinde kullanabileceği platform yapıldı.
Gökova Körfezi'nde Akdeniz fokunun dinlenme ve yavru büyütmek için kullandığı kıyı mağaraları, aynı zamanda foto kapan ve tam zamanlı kamera sistemleri ile izlemeye alındı.
Körfezde Akdeniz Koruma Derneğince izleme çalışması yürütülen 5 kıyı mağarasından birinde, aynı anda 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz fokunun görüntülenmesi ekipleri heyecanlandırdı.
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