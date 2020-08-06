Goldman Sachs: Koronavirüs aşısı piyasayı altüst edebilir

06 Ağustos 2020 Perşembe, 12:42

Goldman Sachs Group Inc.'e göre yatırımcıların, başarılı bir koronavirüs aşısının tahvil satışını ve teknoloji hisselerinden çıkılarak döngüsel hisse senetlerine girişi tetikleyerek piyasaları sarsması riskini değerlendirmesi gerekiyor.

Aralarında Kamakshya Trivedi'nin de bulunduğu Goldman stratejistlerinin notunda, "Kasım sonuna kadar bir aşının onaylanması ihtimali hisse senedi piyasaları tarafından düşük fiyatlanıyor. Gelecek birkaç ayda ABD seçiminin sonuçları ve virüsün gelişimi de büyük bir ihtimalle piyasaya yön veren unsurlardan olacak." dendi.

BloomberHT'de yer ala haberde, onaylanacak bir aşının piyasanın hem döngüsellik hem de sonsuza kadar sürecek negatif faiz varsayımlarını zorlayabileceği belirtildi. Böyle bir senaryonun daha dik getiri eğrilerini destekleyebileceği vurgulandı.

Yatırımcıların böyle bir değişime yönelik agresif bir şekilde pozisyonlanmaları için çok erken olabileceğinin altı çizilen notta, söz konusu senaryoya yönelik opsiyon işlemleri tavsiye edildi.