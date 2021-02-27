Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası tamamlandı
15 ülkeden 95 sporcunun katılımıyla 3 gün süren Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası tamamlandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası sona erdi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında 15 ülkeden 95 sporcunun katılımıyla 3 gün süren Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası tamamlandı. Turnuvada şampiyonluğu kadınlarda Rus Polina Marina, erkeklerde ise Ukraynalı Ivan Straganon elde etti.
Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, Cornelia Deluxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Mithat Batır tarafından verildi. Turnuvada mücadele eden sporcular aldıkları puanlara göre dünya sıralamasına girdi.
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