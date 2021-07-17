'Gölge CIA' Stratfor yorumladı: Hükümet neden seçim barajını düşürmek istiyor?

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:16

Stratfor'a ait internet sitesinde çıkan analizde şu ifadeler yer aldı:

"İktidardaki Cumhur İttifakı, yüksekliğiyle meşhur seçim barajının düşürülmesinin muhalefeti ikiye böleceğini ve ülkenin demokratik siciline yönelik uluslararası eleştirileri etkisiz hale getireceğini umuyor."

"Ancak daha fazla partinin parlamentoya girmesine izin vermek, politika oluşturma sürecini karmaşıklaştırarak aşırılık yanlılarını güçlendirebilir ve böylelikle geri tepebilir."

MHP VE AKP ANLAŞTI

"İktidardaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 16 Temmuz'da, parlamentoya giriş için gereken barajı %10'dan %5'e düşürecek bir seçim reformunun yasalaştırılması konusunda prensipte anlaştılar. Bu durum, gelecekte yapılacak ulusal seçimlerde daha küçük partilerin sandalye kazanma şansını artırıyor."

"MHP ve AKP aynı zamanda Türkiye'deki seçim sisteminde reform yapmayı ve daha küçük partileri destekleyebilecek ittifakların tesis edilebilmesi için de seçim barajının düşürülmesini tartışıyor."

STRATFOR

1996 yılında ABD'de kurulan Stratfor, hükümetlere ve özel şirketlere jeopolitik danışmanlık ve istihbarat hizmetleri sunan bir düşünce kuruluşudur. ABD'li uluslararası ilişkiler stratejisti George Friedman tarafından kurulan ve istihbarat örgütleri ile yakın ilişkisinden ötürü 'gölge CIA' adıyla da anılan kuruluşun öne çıkan uzmanları arasında Reva Goujon, Rodger Baker ve eski ABD Özel Harekat Komutanlığı subayı Bret Boyd gibi isimler bulunmaktadır.

Lockheed Martin, Goldman Sachs ve Coca-Cola gibi küresel tekellere danışmanlık hizmeti veren kurum, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak güzergahını paylaşarak tepkileri üzerine çekmişti.

Ancak buna rağmen kurumun kurucu başkanı Friedman, 27 Kasım 2019'da, hükümet yanlısı Müstakil Sanayici ve iş adamları Derneği'nin (MÜSİAD) “Dijital gelecek” başlıklı toplantısında konuşmacı olarak yer almıştı.