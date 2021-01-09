Golü ilk adımda atınca!

09 Ocak 2021 Cumartesi, 20:59

Galatasaray'ın geçen hafta içinde kaybettiği 5 puandan sonra soluklanmaya, yara sarmaya, tedaviye ihtiyacı vardı;

Gençlerbirliği de merhem oldu bu tabloya..

Öncelikle maça golle başlarsanız, bir başka ifadeyle sezonun en erken golünü (27. saniye) atıp skor üstünlüğünü yakalarsanız o maçı rahat rahat kazanırsınız.

Hele rakibin oynamaya alıştığı usta kaleci Nordfeldt son anda sakatlanıp kaleye genç takım kalecisi Übeyd geçmişse farka gidersiniz; bugünkü gibi.

Direnemedi bile Gençlerbirliği. Belki Galatasaray bu sezonun en rahat galibiyetini aldı. Ellerini, kollarını sallaya sallaya gol attılar adeta!

Gençlerbirliği hiç yoktu dedik ama Galatasaray'ın istekli, istenç dolu futbolunun da hakkını verelim.

Öncelikli iki yerli bek Şener ve Emre Taşdemir, ithal arkadaşlarını aratmadılar. Özellikle sol bek Emre Taşdemir müthiş oynuyor. Savunmada var, çalım yemiyor, hücumda var, top kesiyor, orta yapıyor, Arda ile ikiye bire giriyor. Saracchi döndüğünde Fatih Terim formayı almamalı bu genç isimden... İki bek iyi dedik, orta alana Taylan'ın dönüşü uzun pasları da beraberinde getirmiş. Böyle olunca Belhanda da rahat oynuyor. O kadar rahattı ki, biri kaleci, ikisi savunma hatasından 3 güzel gol buldu; kimileri, "sözleşme uzatmak için oynamaya başladı" dese de Belhanda oynamak istediğinde takıma sınıf atlattırıyor. Bunda elbette Kaptan Arda Turan'ın da payı var. Onun da sol kenardan içeri sık sık girişi Belhanda'nın boş kalmasını sağlıyor. Fatih Hoca bu komibini iyi kullandı dün.

Belhanda'nın ilk yarıda yağmur gibi gelen golleri sonrası maç bitti ilk yarıda. Kaleci Übeyd için şanssız bir geceydi. Galatasaray'ın şansı oldu genç kaleci. 2. yarı arkadaşları daha kontrollü oynadılar tarihi farka gitmesin diye maç.. Yine de basit bir penaltı, Oğulcan'ın arka direk takip golü Galatasaray'ın son 2 haftada bozulan averajını düzeltti.

Beşiktaş derbisi öncesi moral buldular. Kimse sakatlanmadı, kimse cezalı duruma düşmedi. Elbette maç 'kemale erince' Terim'in oyuncu değişiklikleri Beşiktaş derbi merkezliydi.

Peki bu futbol derbiye yeter mi? Bu 11'in yetmeyeceği kesin, savunmayı elden geçirecektir deneyimli hoca. Yine Feghouli'nin yetişme olasılığını ekleyince ilginç bir derbi izleyeceğimize emin olabilirsiniz.

Evet, güneş gibi parladılar, yağmurlu havada.

Yeri gelmişken Cemal Süreya'nın dizeleriyle bitirelim geceyi;

"Bir yere geldik ki

Güneş, heyy!

Ay, ayy!"