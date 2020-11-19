Google Haritalar 'Covid katmanı' getiriyor

19 Kasım 2020 Perşembe, 10:21

Uygulamaya, resmi koronavirüs kaynaklarına bağlantılar ve bölgede tespit edilen tüm vakaları gösteren yeni katmanın yanı sıra belirli ulaşım hizmetlerinin ve açık paket hizmetlerin ne kadar dolu olduğunu gösteren yeni araçlar da eklendi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yeni değişiklikleri duyuran Google, kullanıcıların "yeni normale uyum sağlamalarına" yardımcı olmayı amaçlayan Haritalar'a, "250 yeni özellik ve iyileştirme" eklediğini belirtti.

Bu güncellemeler, belirli bir konumun ne kadar yoğun olabileceğini gösteren bilgiler içeriyor. Yoğunluğun tespiti için, kullanıcı telefonlarından edinilen konum bilgileri kullanılarak bir yerde belli bir zamanda ne kadar insanın bulunuyor olabileceğine dair canlı veriler elde ediliyor.

Google, hastalığın yayılımındaki en son gidişatın takibi amacıyla "Covid katmanını" halihazırda haritalarına eklemişti. Google, bunun yaklaşık 10 milyon kişinin bilgi almasını sağladığını ileri sürüyor.

Uygulamaya şimdi, resmi kaynaklardan sağlanan tarihi vakalar ve yerel veriler sayesinde insanların diğer bölgelerin durumunu daha kolay öğrenebileceği yeni bilgiler ekleniyor.

Şirket "doluluk" bilgisinin de aynı amaçla sunulduğunu ve insanların "sosyal mesafeyi daha kolay tesis etmesine" imkan tanıdığını bildirdi. "Busyness" verisi gibi, belirli bir otobüsün, trenin ya da metro hattının ne kadar yoğun olabileceğinin bir resmini yaratmak için Haritalar kullanıcılarından gerçek zamanlı geri bildirimleri kullanıyor.

Google, ABD'deki Android kullanıcıları için "Google Asistan sürüş modu" da ekleyecek. Bu mod, normal görüntünün üzerine ilave bilgiler katıyor. Böylelikle kullanıcılar, esas haritadan başka bir yere tıklamadan veya telefonlarına bakmadan mesajlarının okunmasını sağlayabilecek ya da müzik seçebilecek.