Google işyerine dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor
Google, çalışanlarının işyerlerine dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getiriyor.
BBC'nin haberine göre, ABD'li teknoloji devi, çalışanlarının iş yerlerine dönüşte aşılanmış olmalarına ilişkin politikayı, öncelikle birkaç hafta içinde ABD'deki kampüslerinde uygulamaya başlayacak. Daha sonra bu uygulama Google'ın dünya çapında 144 bin çalışanına da getirilecek.
Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, blog yazısında "kampüslerinde çalışmaya geleceklerin aşı olması gerektiğini" ifade etti. Picha, bu konudaki yönetmenliğin, bölgenin koşulları, düzenlemeler ve aşının erişilebilirliğine göre değişkenlik göstereceğini sözlerine ekledi.
Google, Delta varyantı sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artıştan ötürü dünya çapındaki kampüslerinin tam açılışını 1 Eylül'den 18 Ekim'e ertelemişti.
Teknoloji devinin çalışanları ayrıca özel koşullar durumunda evden çalışmaya 2021 sonuna kadar devam etmek için başvuru yapabilecek.
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