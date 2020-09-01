Google, Türkiye'de yayımlanan reklamlarda kesintiye gidiyor
Google Türkiye’de yayımlanan reklamlar için ek yüzde 5’lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.
Google Türkiye’de yayımlanan reklamlar için ek yüzde 5’lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.
Habertürk’ün haberine göre, Google’dan yapılan açıklamada, “1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir” denildi.
Yeni uygulama Türkiye’nin yanı sıra Avusturya ve Birleşik Krallık’ta geçerli olacak. Türkiye ve Avusturya’da yüzde 5 olacak olan kesinti Birleşik Krallık’ta ise yüzde 2 olarak uygulanacak.
Türkiye’de 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle, reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7.5’lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Google’ın aldığı bu son kararın da bu uygulama kapsamında devreye sokulduğu belirtiliyor.
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