Google'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi
Google'ın yeni Hum to Search özelliği ile kullanıcılar, akıllarına takılan şarkıyı mırıldanarak aratabilecek.
Arama araçlarına yeni "aramak için mırıldan" (Hum to Search) özelliğini ekledi.
Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, akıllarına takılan şarkıyı mırıldanarak aratabilecek.
Şimdilik iOS'ta sadece İngilizce olarak kullanılabilen özellik, Android üzerinde 20'den fazla dili destekliyor.
Yeni özellik, Shazam'ın geliştirilmiş modeli olarak değerlendirilebilir.
Sistem, Google Asistan üzerinden kullanılabiliyor. Google'a “What’s the song” (Bu şarkı ne?) diye sorduktan sonra şarkı ara butonuna basarak, aklınıza takılan şarkıyı 10-15 saniye mırıldanabiliyorsunuz.
Bu işlemin ardından Google, mırıltıyla eşleşen sonuçları karşınıza çıkarıyor. İsterseniz, sonuçların üstüne basarak şarkıları dinlemeniz mümkün.
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