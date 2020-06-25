Google’da az bilinen 10 farklı arama yöntemi

25 Haziran 2020 Perşembe, 14:58

webtekno.com'un derlediği, çoğu kullanıcı tarafından bilinmeyen ve oldukça işe yarar yöntemler şu şekilde:

Google Arama Yöntemleri

Dosya türüne göre arama

Bir kısmı bilinmeyen cümleyi bulma

Matematiksel işlemler

Birim çevirileri

Gün doğumu ve gün batımı

Kelimelerin tanımları

Uçuş Durumunu Öğrenme

Zar atma

Görsel arama

Eğlenceli aramalar



İSTEDİĞİNİZ DOSYA YA DA DOKÜMAN TÜRÜNE GÖRE ARAMA

"internetin zararları filetype:doc" ya da "internetin zararları filetype:pdf"

Özel bir dosya türüne ait bilgi için Google’da arama yaptığınızda "internetin zararları word" gibi arama kalıplarıyla istediğiniz sonuçlara ulaşamayabilirsiniz. Bunun için bir arama yöntemine sahip olan Google’da, aramak istediğiniz bilginin önüne "filetype:" ekini ve sonuna da dosya türünü getirmenizle beraber sadece o dosya türüne ait sonuçlar ekranınıza listelenecek.

BİR KISMINI UNUTTUĞUNUZ CÜMLELERİ ARAMA

Cümlenin hatırlamadığınız bölgesine * * ekleyin.

Gün içerisinde bir söz veya şarkı sözü duyduğunuzda ancak bunun sadece belli kısımlarını anlayabildiğinizde ve tamamına ulaşmak istediğinizde Google’ın bu arama yöntemi fazlasıyla yardımcı oluyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda ise yapmanız gereken tek şey, cümlenin bilmediğiniz kısmına Google’da arama yaparken "* *" ifadesini eklemek.

MATEMATİKSEL İŞLEMLER

Doğrudan ilgili grafiğin formülünü yazın.

Karmaşık grafiklerin çizimlerinde de yardım eli uzatan Google’ın arama yöntemleri arasında özellikle şu anki, öğrencilerin fazlasıyla işlerine yarayacak. Matematiksel ifadeye göre grafiği çizmekle kalmayan Google, burada grafiği animasyonlu bir şekilde döndürerek 3 boyutlu hâliyle daha iyi anlaşılmasına da olanak tanıyor.

Google’ın matematik marifetleri bununla da sınırlı değil. Günlük hayatımızda gerçekleştirdiğimiz toplama, çarpma, bölme ve çıkarma gibi işlemlerin sonuçlarına da kolaylıkla Google’da ‘34+7’ şeklinde arama yaparak ulaşabilirsiniz.

BİRİM ÇEVİRİLERİ

Para birimlerinin o anki güncel kur değerini kullanan Google, para birimlerini isteğinize göre birbirine dönüştürüp size sonucu gösteriyor. Yan tarafta grafikleri de bizlere sunan Google’ın bu arama yöntemi özellikle yurt dışından bir ürün satın almak isteyen kişilerin fazlasıyla işlerine yarıyor. Google burada onlarca para biriminin çevirisine destek veriyor.

Birimlerin çevirileri sadece para birimleriyle sınırlı değil. Para biriminde olduğu gibi sıcaklıkları da Google’ın arama yöntemi sayesinde dönüştürebilirsiniz. Bunun için kullanmanız gereken arama kalıbı ise "20 C kaç F" veya tam tersi şeklinde.

Uzunlukları da birbirlerine dönüştürmenize olanak tanıyan Google, bu işlem için ise ‘10 metre kaç kilometre’ şeklinde bir kalıbın kullanılması gerektiğini bizlere söylüyor. Birimleri dönüştürmeyi, bu arama yöntemi ile çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İNGİLİZCE ANLAM SÖZLÜĞÜ İÇİN KELİMELERİN TANIMLARINI BULUN

Anlamını merak ettiğiniz kelimenin hemen yanına "...:define" ekleyin.

İngilizce kelimelerle uğraşırken bu kelimelerin anlamlarını daha iyi canlandırabilmek için yine İngilizce tanımlarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu noktada yardım eli uzatan Google: ‘define:’ ekinden sonra tanımını ve kullanıldığı yerleri öğrenmek istediğiniz İngilizce kelimeyi yazdığınızda özel arama yöntemiyle kelimenin tanımına kolayca ulaşmanıza imkan tanıyor.

GÜN DOĞUMU VE GÜN BATIMI

Günün bir bölgedeki doğumunu izlemek isteyebiliyoruz veya bazı işlerimizi gün doğumuna göre ayarlamak durumunda kalabiliyoruz. Bu gibi zamanlarda ise gün doğumunun veya gün batımının ne zaman gerçekleşeceği bilgisine doğal olarak ulaşmamız gerekiyor. Bu bilgiyi bizlere en kolay yoldan bulma imkanı sunan Google’ın arama yöntemini kullanabilmek için ‘gün doğumu’ veya ‘gün batımı’ ekini, gün doğumu veya gün batımı saatini aramak istediğimiz konumun başına getirmemiz yeterli oluyor.

UÇUŞ DURUMUNU ÖĞRENME

Uçuş numarasını aratın ve bilgilerine ulaşın. Google’ın arama yöntemleri arasında özellikle uçuş durumunu sorgulama, sürekli olarak seyahat eden veya etmek zorunda kalan kişilerin hayatını kolaylaştırıyor. Uçuş numarası için Google’da arama gerçekleştirdiğimizde bir kart yapısı içerisinde o uçuş numarasına ait terminal ve kapı numarası dâhil olmak üzere neredeyse tüm bilgileri bizlere sunan Google, pandemi öncesinde uçuş gerçekleştiği esnada inişe ne kadar süre kaldığını da burada bilgi olarak sağlıyordu. Uçuşlarını uzun süredir gerçekleştirmeyen havayolu şirketleri için uçuş süreleri değişebileceğinden Google şu anlık aramalarda bu bilgiyi ne yazık ki bizlere sunmuyor.

ZAR AT

Kolay bir şekilde zar atmanıza yarayan Google’ın bu arama yönteminin en güzel yanı ise sadece 6’lık değil; 4, 8, 10, 12, 20’lik zar atma seçeneklerinin yanında, bunların hemen sağ tarafında bulunan ‘+-’ butonu sayesinde istediğiniz herhangi bir sayı miktarına sahip zar dahi atabiliyorsunuz. Ardı ardına attığınız zarlarda çıkan sonuçların toplamını da gösteren bu arama yöntemi birçok durumda hayat kurtaracak kolaylığı bizlere sağlıyor.

GÖRSEL ARAMA

Bir görsele sahip olduğumuzda bu görselin çok daha yüksek çözünürlüklü bir versiyonuna ihtiyacımız bulunuyor olabilir. Böyle bir durumda Google’ın kullanıyor olduğu algoritmalar sayesinde istediğimiz sonuca kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bunun için tek yapmanız gereken şey, daha yüksek çözünürlüklü versiyonunu bulmak istediğiniz görsele Google üzerinde sağ tıklamak ve "Google içinde resim ara" seçeneğini seçmek ve sonrasında açılan sayfada ise ekranın en üst kısmında bulunan görselinizin üzerine tıklamak.

Hâlihazırda bilgisayarınızda bulunan bir görsel için bu aramayı gerçekleştirmek istiyorsanız Google arama çubuğunda bulunan kamera simgesine tıklamanız ve bilgisayarınızdaki görseli burada açılacak kutuya sürüklemeniz yeterli olacaktır. Bu özellik an itibarıyla Chrome, Firefox ve Edge tarayıcılarının güncel sürümlerinde kullanılabilir durumda.

EĞLENCELİ ARAMALAR

Yukarıda bahsettiğimiz arama yöntemlerinin dışında Google, bazı ilginç ve eğlendirici arama yöntemlerini de lider arama motoruna dahil etmiş. Kullanıcıların zaman zaman kullanması ve vakit geçirebilmesi için eklenen bu arama yöntemlerinden birkaçı ise şu şekilde:

Askew - Ekranı ve dolayısıyla arama sonuçlarını sağ tarafa doğru eğimli bir şekilde konumlandırıyor.

Festivus - Ekranın sol tarafında bir çubuk ekliyor.

Do a barrel roll - Arama ekranına tam bir takla attırıyor.

Recursion - Yineleme anlamına gelen bu kelimeyi Google’da arattığınızda Google, sürekli olarak ‘Bunu mu demek istediniz: Recursion’ ifadesini bizlere göstererek sonsuz bir yineleme içerisine giriyor.

Kaynak: webtekno.com