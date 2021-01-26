Google'dan Elon Musk'ın Tesla'sına eleştiri: 'Beklentileri karşılayamayacak'

26 Ocak 2021 Salı, 11:51

Krafcik, sözlerine "Tam otomatik sürüş sistemine bir gün sihirli bir şekilde geçene kadar sürücü yardım sistemini daha çok geliştirmek bir yanılgı" diye devam etti.

Tesla, Krafcik'in hedefi haline gelen sürücü yardım sistemi Autopilot'u (Otopilot) 2014'te piyasaya sürmüştü. Ancak Autopilot, çıkış yaptığı zamandan beri eleştiriliyor. Zira tam otomotik sürüş diye tanıtılsa da Autopilot, sürücülerin denetimini gerektiriyor.

Öte yandan Elon Musk, aralıkta yaptığı açıklamada Tesla'nın bu yıl bazı alanlarda tam otomotik özelliğini getireceğinden son derece emin olduğunu söylemişti.

Independent Türkçe'nin Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre, Musk, Nisan 2019'da da benzer iddialarda bulunmuş, 2020'nın ortasına kadar sürücülerin denetimini gerektirmeyecek 1 milyondan fazla arabaya sahip olacaklarını söylemişti.

Waymo ise ekimde ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix''te araç çağırma hizmeti kapsamındaki araçlarını sürücüsüz otomobillere dönüştürme başarısını göstermişti. Krafcik, Tesla'yı sürücüsüz araçlar konusunda rakip olarak görmediğini, Tesla'nın "gerçekten iyi bir sürücü yardım sistemi geliştirdiğini" söyledi.

Tesla araçlarının çevresini anlaması için radar, sensörler ve kameralar kullanıyor. Bu alanda çalışmalarını yürüten diğer şirketlerse bu konuda LIDAR'a ve 3D haritalara güveniyor.

Bununla birlikte Elon Musk, Tesla'nın doğru yolda olduğunu düşünüyor. Zira 2019'daki konuşmasında "LIDAR'a güvenen herkes ölüme mahkumdur" demişti.