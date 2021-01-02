Google'ın haritalarında siyah nokta olarak gizlediği Rus adasının hikayesi

02 Ocak 2021 Cumartesi, 00:10

Google, Haritalar uygulaması ile kullanıcılara oldukça faydalı bir navigasyon hizmeti vermesinin yanı sıra Earth uygulamasıyla da kullanıcılara fiziksel olarak gitme imkanı bulamadıkları coğrafyaları keşfetme imkanı sağlıyor.

Google Haritalar

Google Earth’ün gösterdiği kadar gizlediği detaylar da bulunuyor. Rusya kıyılarındaki "olaylı" bir ada olan Jeannette Adası da Google Earth’ün gizlediği detaylar arasında yer alıyor. Google Earth kullanıcıları, Jeannette Adası’nı uzaktan yalnızca siyah bir nokta olarak görüyorlar. Peki neden?

Webtekno'da yer alan habere göre, Google’ın Jeannette Adası’nı neden gizlediğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor ancak pek çok kişinin kabul ettiği tutarlı bir teori bulunuyor.

Google Haritalar



HEM ABD HEM DE RUS İMPARATORLUĞU, JEANNETTE ADASI’NDA HAK İDDİA ETTİ

Amerikan Donanması subayı ve kaşif George E. De Long, 1881 yılında gerçekleştirdiği bir keşif gezisi sırasında Jeannette Adası’nı bir tesadüf eseri keşfetti ve ABD Donanması, 1882 yılında adayı ABD toprağı ilan etti. Ancak 1910-1915 Rus İmparatorluk Arktik Okyanusu Hidrografik Seferini takiben Londra'daki Rus büyükelçisi, Jeannette Adası’nın diğer Arktik adaları gibi Rus İmparatorluğunun bir parçası olduğunu öne sürdü.

Sonrasında kurulan Sovyetler Birliği de aynı şekilde Jeannette Adası’nın Rus toprağı olduğu yönündeki iddialarını sürdürdü. Ada günümüzde, Rusya Federasyonu’na bağlı Sakha Cumhuriyeti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve adada bir Rus askeri üssü bulunuyor.

Ancak ada resmi olarak Rusya idaresinde bulunmasına rağmen bugün bile bazı ABD’liler adanın gerçekte bir ABD toprağı olduğu yönündeki iddialarını sürdürüyorlar. Google Earth ile ilgili teori de tam olarak bu bilinmezlikten kaynaklanıyor. Teoriye göre Google, adanın hangi ülkenin toprağı olduğuna yönelik tartışmalar devam ettiği için adayı siyah bir nokta olarak göstermeyi tercih ediyor.