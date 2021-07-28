Google'ın sahibi Alphabet kar ve gelir rekoru kırdı
Reuters'ın haberine göre, Google'ın sahibi Alphabet ikinci çeyrek geliri ve kârı rekor seviyeye ulaştı.
Arama motoru Google'ın sahibi Alphabet'in ikinci çeyrek geliri ve kârı daha fazla tüketicinin internet üzerinden alışveriş yapmasıyla reklam gelirlerinden destek bularak rekor seviyeye çıktı.
Alphabet'in toplam hasılatı yüzde 61.6 artarak 61.88 milyar dolar olurken analistlerin beklentisi olan 51.16 milyar doları aştı.
Şirketin çeyreklik kârı analistlerin beklentisi olan hisse başına 19.34 doları aşarak 27.26 dolar yani 18.5 milyar dolar oldu.
Alphabet hisseleri dün açıklanan sonuçların ardından yüzde 3.3 yükseldi.
İnsanların koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla internette vakit geçirmesinden dolayı satıcılar tüketicilere ulaşmak için Google arama motoru ya da Youtube gibi platformları kullanmaya yöneldiler.
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