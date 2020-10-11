Görevde Yükselme Sınavı'nda 'sızdırma' iddiası

11 Ekim 2020 Pazar, 09:45

Türk Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sorularının sızdırıldığı iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığına yazılı olarak başvurarak konunun araştırılmasını istedi.

Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sınavın akabinde sosyal medyada soru kitapçıklarının fotoğraflarının paylaşılarak sınav öncesinde soruların ele geçirildiği iddiasının dile getirildiği belirtildi. Açıklamada, konuyla ilgili Bakanlığın inceleme yapması talep edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sendikamız tarafından Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yazılı sınavı ile ilgili sosyal medyada sınavda yer alan sorular ile ilgili paylaşımların olması ve yazılı sınavın ardından gerçekleştirilecek sözlü sınavda adayların yazılı puanlarını etkilemeyecek bir şekilde puan verilmesi için başvuruldu.

Başvuruda sınavın akabinde bazı sosyal medya platformlarında soru kitapçıklarının fotoğrafları paylaşılarak, soruların sınav öncesinde bazıları tarafından ele geçirildiği iddiasının dile getirildiğini dikkat çekildi.

Sınava giren adaylara herhangi bir haksızlık olmaması nedeniyle söz konusu iddiaların Bakanlık tarafından incelenmesi istendi.

Sendikamız tarafından yapılan başvuruda yazılı sınavda başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınavda çalışma barışı, eşitlik, kariyer ve liyakat ilkelerinin verimli ve hukuka uygun kullanılabilmesi açısından adayların yazılı sınav puanlarını etkilemeyecek puan verilmesi istendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve bir çok Üniversitenin sözlü sınavda tüm adaylara aynı puanı vererek bunu sağladığı kaydedildi. Bakanlığın böyle bir işlem yapması istendi."











